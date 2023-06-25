Подзорова Дарья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подзорова Дарья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1833 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.09.1852

Сын: Подзоров Иван Борисович

Отец ребёнка: Подзоров Борис Назарович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.04.1855

Сын: Подзоров Георгий Борисович

Отец ребёнка: Подзоров Борис Назарович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подзоров Борис Назарович

Смерть
Неизвестно
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