Подзорова Дарья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.09.1852
Отец ребёнка: Подзоров Борис Назарович
Рождение ребёнка
09.04.1855
Сын: Подзоров Георгий Борисович
Отец ребёнка: Подзоров Борис Назарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно