Головина Ульяна Осиповна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1732 ст.
Дата смерти12.06.1770 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1732 ст.
Отец: Головин Осип Павлович
Мать: - Елена Антиповна
Бракосочетание
Между 1746 и 1852 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1749 ст.
Дочь: Синцова Елена Трофимовна
Отец ребёнка: Синцов Трофим Павлович
Рождение ребёнка
Вычислено 1750 ст.
Дочь: Синцова Зиновья Трофимовна
Отец ребёнка: Синцов Трофим Павлович
Рождение ребёнка
Вычислено 1752 ст.
Дочь: Синцова Параскева Трофимовна
Отец ребёнка: Синцов Трофим Павлович
Рождение ребёнка
Вычислено 1754 ст.
Дочь: Синцова Марья Трофимовна
Отец ребёнка: Синцов Трофим Павлович
Рождение ребёнка
Вычислено 1756 ст.
Отец ребёнка: Синцов Трофим Павлович
Рождение ребёнка
Вычислено 1757 ст.
Сын: Синцов Емельян Трофимович
Отец ребёнка: Синцов Трофим Павлович
Рождение ребёнка
Вычислено 1765 ст.
Сын: Синцов Дмитрий Трофимович
Отец ребёнка: Синцов Трофим Павлович
Рождение ребёнка
23.04.1769 ст.
Сын: Синцов Георгий Трофимович
Отец ребёнка: Синцов Трофим Павлович
Рождение ребёнка
Вычислено 1769 ст.
Отец ребёнка: Синцов Трофим Павлович
Смерть
12.06.1770 ст.