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Головина Ульяна Осиповна

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Место рождения

Овчинники, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1732 ст.

Дата смерти

12.06.1770 ст.

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1710 г.р.

Мать

Вычислено 1709 г.р.

Муж

Вычислено 1724 г.р.

Дети

Вычислено 1749 г.р.
Вычислено 1750 г.р.
Вычислено 1752 г.р.
Вычислено 1754 г.р.
Вычислено 1756 г.р.
Вычислено 1757 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1732 ст.

Отец: Головин Осип Павлович

Мать: - Елена Антиповна

Овчинники, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Между 1746 и 1852 ст.

Муж: Синцов Трофим Павлович

Рождение ребёнка
Вычислено 1749 ст.

Дочь: Синцова Елена Трофимовна

Отец ребёнка: Синцов Трофим Павлович

Истобенск, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1750 ст.

Дочь: Синцова Зиновья Трофимовна

Отец ребёнка: Синцов Трофим Павлович

Истобенск, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1752 ст.

Дочь: Синцова Параскева Трофимовна

Отец ребёнка: Синцов Трофим Павлович

Истобенск, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1754 ст.

Дочь: Синцова Марья Трофимовна

Отец ребёнка: Синцов Трофим Павлович

Истобенск, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1756 ст.

Сын: Синцов Антон Трофимович

Отец ребёнка: Синцов Трофим Павлович

Истобенск, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1757 ст.

Сын: Синцов Емельян Трофимович

Отец ребёнка: Синцов Трофим Павлович

Истобенск, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1765 ст.

Сын: Синцов Дмитрий Трофимович

Отец ребёнка: Синцов Трофим Павлович

Истобенск, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
23.04.1769 ст.

Сын: Синцов Георгий Трофимович

Отец ребёнка: Синцов Трофим Павлович

Истобенск, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1769 ст.

Сын: Синцов Семён Трофимович

Отец ребёнка: Синцов Трофим Павлович

Истобенск, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
12.06.1770 ст.
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