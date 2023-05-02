Куракина Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куракина Нина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1951

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1917 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1951

Отец: Соболев Иван Гаврилович

Мать: Соболева Пелагея Васильевна

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