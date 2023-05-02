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Куракина Нина Ивановна
Куракина Нина Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.04.1951
Пол
Женский
Отец
Соболев Иван Гаврилович
1905 г.р.
Мать
Соболева Пелагея Васильевна
1917 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1951
Отец:
Соболев Иван Гаврилович
Мать:
Соболева Пелагея Васильевна
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