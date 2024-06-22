Катькало Алексей 25.03.1917 — найти родственников по фамилии на Familio
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Катькало Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1917

Дата смерти

20.05.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1918 г.р.

Дети

1947 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катькало (Талаева) Ирина

Рождение ребёнка
08.07.1947

Сын: Катькало Николай

Мать ребёнка: Катькало (Талаева) Ирина

Рождение ребёнка
24.09.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Катькало (Талаева) Ирина

Смерть
20.05.1994
Федоровка, Федоровский район
Похороны
Неизвестно
Федоровка, Федоровский район

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