Катькало Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1917
Дата смерти20.05.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Катькало (Талаева) Ирина
Рождение ребёнка
08.07.1947
Сын: Катькало Николай
Мать ребёнка: Катькало (Талаева) Ирина
Рождение ребёнка
24.09.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Катькало (Талаева) Ирина
Смерть
20.05.1994
Федоровка, Федоровский район
Похороны
Неизвестно
Федоровка, Федоровский район