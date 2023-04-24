Чекрыгин Михаил Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1923
Дата смерти16.03.1980
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1923
Рождение ребёнка
06.07.1949
Сын: Чекрыгин Виталий Михайлович
Мать ребёнка: Чекрыгина Анна Игнатьевна
Рождение ребёнка
16.08.1954
Дочь: Черникова Галина Михайловна
Мать ребёнка: Чекрыгина Анна Игнатьевна
Рождение ребёнка
17.05.1957
Дочь: Колесникова Лидия Михайловна
Мать ребёнка: Чекрыгина Анна Игнатьевна
Губкин, Губкинский, Белгородская область
Смерть
16.03.1980