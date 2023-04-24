Чекрыгин Михаил Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧекрыгин Михаил Яковлевич

Чекрыгин Михаил Яковлевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1923

Дата смерти

16.03.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1923

Отец: Чекрыгин Яков Афанасьевич

Мать: Чекрыгина Агафия Ивановна

Рождение ребёнка
06.07.1949

Сын: Чекрыгин Виталий Михайлович

Мать ребёнка: Чекрыгина Анна Игнатьевна

Рождение ребёнка
16.08.1954

Дочь: Черникова Галина Михайловна

Мать ребёнка: Чекрыгина Анна Игнатьевна

Рождение ребёнка
17.05.1957

Дочь: Колесникова Лидия Михайловна

Мать ребёнка: Чекрыгина Анна Игнатьевна

Губкин, Губкинский, Белгородская область
Смерть
16.03.1980
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close