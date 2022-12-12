Давлетьяров Ахметсафа Мустафович
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти09.05.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1925 по 1927
Хорезм, Узбекистан
Место жительства
По 1925
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Место жительства
С 1927 по 1935
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1935 по 1938
Смерть
09.05.1938