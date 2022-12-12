Давлетьяров Ахметсафа Мустафович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давлетьяров Ахметсафа Мустафович

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Место рождения

Татарская Каргала, Сакмарский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

09.05.1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Татарская Каргала, Сакмарский муниципальный район, Оренбургская область
Место жительства
С 1925 по 1927
Хорезм, Узбекистан
Место жительства
По 1925
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Место жительства
С 1927 по 1935
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1935 по 1938
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
09.05.1938
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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