Иван из Парфиевская
Место рождения
Дата рождения1640 ст.
Дата смертиДо 1726 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1640 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1679 ст.
Сын: Фотий Иванович
Мать ребёнка: не указана
I ревизия 1726 РГАДА Ф.350 Оп.2д.2370 стр 85 ИВ 1738 ГАНО ф 480 о1 д400 850 об - 851 №127 II ревизия 1748 РГАДА Ф.350 Оп.2д.2377 стр 875
Смерть
До 1726 ст.