Иван из Парфиевская 1640 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Иван из Парфиевская

Место рождения

Парфиевская, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

1640 ст.

Дата смерти

До 1726 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1640 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Парфиевская, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1679 ст.

Сын: Фотий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Парфиевская, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
I ревизия 1726 РГАДА Ф.350 Оп.2д.2370 стр 85 ИВ 1738 ГАНО ф 480 о1 д400 850 об - 851 №127 II ревизия 1748 РГАДА Ф.350 Оп.2д.2377 стр 875
Смерть
До 1726 ст.
Парфиевская, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния

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