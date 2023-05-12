Киреева Альбина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.11.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.10.1971
Отец ребёнка: не указан
Рождение
29.11.1971
Отец: Иванов Дмитрий
Мать: Анна
Рождение ребёнка
29.11.1971
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
27.07.1998
Дочь: Савраева Елена Евгеньевна
Отец ребёнка: Савраев Евгений Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Киреев Евгений