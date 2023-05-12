Киреева Альбина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киреева Альбина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.11.1971

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.10.1971

Сын: Киреев Виктор Евгеньевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение
29.11.1971

Отец: Иванов Дмитрий

Мать: Анна

Рождение ребёнка
29.11.1971

Сын: Киреев Виктор Евгеньевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
27.07.1998

Дочь: Савраева Елена Евгеньевна

Отец ребёнка: Савраев Евгений Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киреев Евгений

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