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Леутский Василий Мефодиевич

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Место рождения

Никольское

Дата рождения

01.03.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1891

Отец: Леутский Мефодий

Мать: Леутская Мария

Рождение ребёнка
1912

Сын: Леутский Евдоким

Мать ребёнка: Леуцкая Ирина Саввична

Рождение ребёнка
1912

Сын: Леутский Евфимий

Мать ребёнка: Леуцкая Ирина Саввична

Рождение ребёнка
15.01.1914

Сын: Леутский Пётр

Мать ребёнка: Леуцкая Ирина Саввична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леуцкая Ирина Саввична

Смерть
Неизвестно
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