Леутский Василий Мефодиевич
Место рождения
Дата рождения01.03.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1891
Отец: Леутский Мефодий
Мать: Леутская Мария
Рождение ребёнка
1912
Сын: Леутский Евдоким
Мать ребёнка: Леуцкая Ирина Саввична
Рождение ребёнка
1912
Сын: Леутский Евфимий
Мать ребёнка: Леуцкая Ирина Саввична
Рождение ребёнка
15.01.1914
Сын: Леутский Пётр
Мать ребёнка: Леуцкая Ирина Саввична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Леуцкая Ирина Саввична
Смерть
Неизвестно