Баженова (Тумакова) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1912
Дата смерти12.04.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1912
Отец: Тумаков Николай
Мать: Тумакова Валентина
Рождение ребёнка
19.09.1932
Сын: Баженов Владимир
Отец ребёнка: Баженов Константин
Рождение ребёнка
03.09.1934
Дочь: Самаркина Валерия Константиновна
Отец ребёнка: Баженов Константин
Бракосочетание
До 1940
Муж: Баженов Константин
Рождение ребёнка
03.11.1942
Дочь: Танаки Нина
Отец ребёнка: Баженов Константин
Работа или профессия
С 1943 по 1952
Воспитатель детского дома
Рождение ребёнка
04.11.1951
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Безбардис Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баженов Вячеслав
Отец ребёнка: Баженов Константин
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель географии | Новоомский совхоз
Смерть
12.04.1990
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Новоомский совхоз