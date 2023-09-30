Баженова (Тумакова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баженова (Тумакова) Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1912

Дата смерти

12.04.1990

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1912

Отец: Тумаков Николай

Мать: Тумакова Валентина

Рождение ребёнка
19.09.1932

Сын: Баженов Владимир

Отец ребёнка: Баженов Константин

Рождение ребёнка
03.09.1934

Дочь: Самаркина Валерия Константиновна

Отец ребёнка: Баженов Константин

Бракосочетание
До 1940

Муж: Баженов Константин

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
03.11.1942

Дочь: Танаки Нина

Отец ребёнка: Баженов Константин

Работа или профессия
С 1943 по 1952
Омск, город Омск, Омская область
Воспитатель детского дома
Рождение ребёнка
04.11.1951

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Безбардис Сергей

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баженов Вячеслав

Отец ребёнка: Баженов Константин

Работа или профессия
Неизвестно
Новоомский, Омский муниципальный район, Омская область
Учитель географии | Новоомский совхоз
Смерть
12.04.1990
Омск, город Омск, Омская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Новоомский, Омский муниципальный район, Омская область
Новоомский совхоз
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