Анастасия Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнастасия Никитина

Анастасия Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аникин Петр Анисимович

Бракосочетание
22.01.1867 ст.

Муж: Аникин Петр Анисимович

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Лет жениху -20, невесте -23. Поручители по жениху села Чеково крестьяне Филипп Терентьев и Иван Анисимов. Поручители по невесте : села Чеково крестьяне Никита и Сергей Игнатьевы
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.