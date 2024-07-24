Анастасия Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
22.01.1867 ст.
Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Лет жениху -20, невесте -23. Поручители по жениху села Чеково крестьяне Филипп Терентьев и Иван Анисимов. Поручители по невесте : села Чеково крестьяне Никита и Сергей Игнатьевы
Смерть
Неизвестно