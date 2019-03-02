Фомина (Маслова) Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина (Маслова) Клавдия Ивановна

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Место рождения

Байдики, Захаровский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

16.06.1934

Дата смерти

02.03.2019

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1934

Отец: Маслов Иван Семенович

Мать: Терешина Евдокия Федоровна

Байдики, Захаровский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.01.1957

Дочь: Фомина Наталья Александровна

Отец ребёнка: Фомин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фомин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомин Александр Александрович

Отец ребёнка: Фомин Александр

Смерть
02.03.2019
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