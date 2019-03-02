Фомина (Маслова) Клавдия Ивановна
Место рождения
Дата рождения16.06.1934
Дата смерти02.03.2019
ПолЖенский
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1934
Отец: Маслов Иван Семенович
Рождение ребёнка
01.01.1957
Дочь: Фомина Наталья Александровна
Отец ребёнка: Фомин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фомин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фомин Александр Александрович
Отец ребёнка: Фомин Александр
Смерть
02.03.2019