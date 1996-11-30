Рахимова Мутагара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахимова Мутагара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1908

Дата смерти

30.11.1996

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1935

Дочь: Гайнуллина Фейрузе

Отец ребёнка: Рахимов Фаис

Рождение ребёнка
06.03.1942

Дочь: Тухватуллина Марьям Фаисовна

Отец ребёнка: Рахимов Фаис

Рождение ребёнка
27.03.1948

Сын: Рахимов Васил Фаисович

Отец ребёнка: Рахимов Фаис

Смерть
30.11.1996
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