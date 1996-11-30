Рахимова Мутагара
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1908
Дата смерти30.11.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1935
Дочь: Гайнуллина Фейрузе
Отец ребёнка: Рахимов Фаис
Рождение ребёнка
06.03.1942
Дочь: Тухватуллина Марьям Фаисовна
Отец ребёнка: Рахимов Фаис
Рождение ребёнка
27.03.1948
Отец ребёнка: Рахимов Фаис
Смерть
30.11.1996