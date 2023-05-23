Назаров Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.03.1975
Дочь: Шолд Виктория Александровна
Мать ребёнка: Назарова Раиса Владимировна
Рождение ребёнка
13.07.1979
Сын: Назаров Сергей Александрович
Мать ребёнка: Назарова Раиса Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно