Назаров Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назаров Александр Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1950

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.03.1975

Дочь: Шолд Виктория Александровна

Мать ребёнка: Назарова Раиса Владимировна

Рождение ребёнка
13.07.1979

Сын: Назаров Сергей Александрович

Мать ребёнка: Назарова Раиса Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назарова Раиса Владимировна

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