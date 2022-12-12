Лапшина Ненила Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапшина Ненила Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.03.1924

Сын: Лапшин Константин Васильевич

Отец ребёнка: Лапшин Василий Федорович

Новая, Паршинская волость, Юрьевский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лапшин Василий Федорович

Новая, Паршинская волость, Юрьевский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лапшина Александра Васильевна

Отец ребёнка: Лапшин Василий Федорович

Новая, Паршинская волость, Юрьевский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лапшин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Лапшин Василий Федорович

Новая, Паршинская волость, Юрьевский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лапшин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Лапшин Василий Федорович

Новая, Паршинская волость, Юрьевский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара Васильевна

Отец ребёнка: Лапшин Василий Федорович

Новая, Паршинская волость, Юрьевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапшин Василий Федорович

Смерть
1980
Похороны
Неизвестно
Кладбище с.Парша
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