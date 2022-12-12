Лапшина Ненила Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.03.1924
Сын: Лапшин Константин Васильевич
Отец ребёнка: Лапшин Василий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лапшин Василий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лапшина Александра Васильевна
Отец ребёнка: Лапшин Василий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лапшин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Лапшин Василий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лапшин Василий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара Васильевна
Отец ребёнка: Лапшин Василий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1980
Похороны
Неизвестно
Кладбище с.Парша