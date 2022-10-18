Портнова (Купырева) Раиса Николаевна
Место рождения
Дата рождения24.06.1933
Дата смерти18.10.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1933
Рождение ребёнка
11.02.1961
Душанбе
Бракосочетание
До 1961
Рождение ребёнка
19.09.1963
Ташкент
Рождение ребёнка
02.03.1971
Ташкент
Смерть
18.10.2022
Рязань, город Рязань, Рязанская область