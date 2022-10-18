Портнова (Купырева) Раиса Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Портнова (Купырева) Раиса Николаевна

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Место рождения

Херсон

Дата рождения

24.06.1933

Дата смерти

18.10.2022

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1903 г.р.

Муж

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1933

Отец: Купырев Николай Гавриилович

Мать: Купырева Клавдия Павловна

Рождение ребёнка
11.02.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Портнов Юрий Васильевич

Душанбе
Бракосочетание
До 1961

Муж: Портнов Юрий Васильевич

Рождение ребёнка
19.09.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Портнов Юрий Васильевич

Ташкент
Рождение ребёнка
02.03.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Портнов Юрий Васильевич

Ташкент
Смерть
18.10.2022
Рязань, город Рязань, Рязанская область
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