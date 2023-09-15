Евдокия Савельева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: Савелий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1859
Сын: Коновалов Поликарп Константинов
Отец ребёнка: Коновалов Константин Андреев
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Коновалов Фёдор Константинов
Отец ребёнка: Коновалов Константин Андреев
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Коновалов Порфирий Константинов
Отец ребёнка: Коновалов Константин Андреев
Рождение ребёнка
Около 1864
Сын: Коновалов Алексей Константинов
Отец ребёнка: Коновалов Константин Андреев
Рождение ребёнка
Около 1875
Сын: Коновалов Иван Константинов
Отец ребёнка: Коновалов Константин Андреев
Рождение ребёнка
01.03.1877
Дочь: Антонина Константинова
Отец ребёнка: Коновалов Константин Андреев
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Коновалов Никифор Константинов
Отец ребёнка: Коновалов Константин Андреев
Смерть
Неизвестно
Россия