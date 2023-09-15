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Евдокия Савельева

Место рождения

Старый Тукшум, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: Савелий

Мать: не указана

Старый Тукшум, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Коновалов Поликарп Константинов

Отец ребёнка: Коновалов Константин Андреев

Старый Тукшум, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Коновалов Фёдор Константинов

Отец ребёнка: Коновалов Константин Андреев

Старый Тукшум, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Коновалов Порфирий Константинов

Отец ребёнка: Коновалов Константин Андреев

Старый Тукшум, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Коновалов Алексей Константинов

Отец ребёнка: Коновалов Константин Андреев

Старый Тукшум, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Коновалов Иван Константинов

Отец ребёнка: Коновалов Константин Андреев

Старый Тукшум, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.03.1877

Дочь: Антонина Константинова

Отец ребёнка: Коновалов Константин Андреев

Старый Тукшум, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Коновалов Никифор Константинов

Отец ребёнка: Коновалов Константин Андреев

Старый Тукшум, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Россия
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