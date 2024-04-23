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Варвара Богдановна

Место рождения

Каменка, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1882

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Каменка, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Бракосочетание
03.02.1903

Муж: Пётр Яковлевич

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Ольга Петровна

Отец ребёнка: Пётр Яковлевич

Рождение ребёнка
1906

Сын: Степан Петрович

Отец ребёнка: Пётр Яковлевич

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Пётр Яковлевич

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Пётр Яковлевич

Рождение ребёнка
1911

Сын: Константин Петрович

Отец ребёнка: Пётр Яковлевич

Рождение ребёнка
15.07.1914

Дочь: Анфиса Петровна

Отец ребёнка: Пётр Яковлевич

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
15.07.1914

Дочь: Зинаида Петровна

Отец ребёнка: Пётр Яковлевич

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд

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