Варвара Богдановна
Место рождения
Дата рождения1882
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
03.02.1903
Муж: Пётр Яковлевич
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Ольга Петровна
Отец ребёнка: Пётр Яковлевич
Рождение ребёнка
1906
Сын: Степан Петрович
Отец ребёнка: Пётр Яковлевич
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Пётр Яковлевич
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Пётр Яковлевич
Рождение ребёнка
1911
Сын: Константин Петрович
Отец ребёнка: Пётр Яковлевич
Рождение ребёнка
15.07.1914
Дочь: Анфиса Петровна
Отец ребёнка: Пётр Яковлевич
Рождение ребёнка
15.07.1914
Дочь: Зинаида Петровна
Отец ребёнка: Пётр Яковлевич