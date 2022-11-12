Гилева (Гилева) Аня Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.1933
Дата смерти12.11.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гилев Леонтий Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гилев Александр Леонтьевич
Отец ребёнка: Гилев Леонтий Герасимович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
12.11.2022