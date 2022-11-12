Гилева (Гилева) Аня Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гилева (Гилева) Аня Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1933

Дата смерти

12.11.2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гилев Юрий Леонтьевич

Отец ребёнка: Гилев Леонтий Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гилев Александр Леонтьевич

Отец ребёнка: Гилев Леонтий Герасимович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
12.11.2022

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