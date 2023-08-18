Исправникова (Андреева) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исправникова (Андреева) Татьяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1862

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.01.1881

Муж: Исправников Иван Егорович

Рождение ребёнка
02.12.1881

Дочь: Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Исправников Иван Егорович

Рождение ребёнка
23.03.1882

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Исправников Иван Егорович

Рождение ребёнка
22.08.1884

Сын: Исправников Петр Иванович

Отец ребёнка: Исправников Иван Егорович

Рождение ребёнка
03.07.1887

Дочь: Евфросинья Ивановна

Отец ребёнка: Исправников Иван Егорович

Рождение ребёнка
25.06.1889

Дочь: Прасковья (Параскева) Ивановна

Отец ребёнка: Исправников Иван Егорович

Рождение ребёнка
31.01.1891

Сын: Исправников Степан Иванович

Отец ребёнка: Исправников Иван Егорович

Рождение ребёнка
17.07.1893

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Исправников Иван Егорович

Рождение ребёнка
09.05.1896

Сын: Исправников Василий Иванович

Отец ребёнка: Исправников Иван Егорович

612956 Yershovka, Kirov Oblast Russia
Рождение ребёнка
08.06.1900

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Исправников Иван Егорович

Работа или профессия
Неизвестно
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