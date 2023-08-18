Исправникова (Андреева) Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1862
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1881
Рождение ребёнка
02.12.1881
Дочь: Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Исправников Иван Егорович
Рождение ребёнка
23.03.1882
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Исправников Иван Егорович
Рождение ребёнка
22.08.1884
Сын: Исправников Петр Иванович
Отец ребёнка: Исправников Иван Егорович
Рождение ребёнка
03.07.1887
Дочь: Евфросинья Ивановна
Отец ребёнка: Исправников Иван Егорович
Рождение ребёнка
25.06.1889
Дочь: Прасковья (Параскева) Ивановна
Отец ребёнка: Исправников Иван Егорович
Рождение ребёнка
31.01.1891
Сын: Исправников Степан Иванович
Отец ребёнка: Исправников Иван Егорович
Рождение ребёнка
17.07.1893
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Исправников Иван Егорович
Рождение ребёнка
09.05.1896
Сын: Исправников Василий Иванович
Отец ребёнка: Исправников Иван Егорович
612956 Yershovka, Kirov Oblast Russia
Рождение ребёнка
08.06.1900
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Исправников Иван Егорович
Работа или профессия
Неизвестно