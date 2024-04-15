(Кокорева) Ирина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1825
Сын: Кокорев Федот Прокофиевич
Отец ребёнка: Кокорев Прокофий Максимов
Рождение ребёнка
1832
Сын: Кокорев Ермолай Прокофиевич
Отец ребёнка: Кокорев Прокофий Максимов
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно