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(Кокорева) Ирина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1793 г.р.

Дети

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокорев Прокофий Максимов

Рождение ребёнка
1825

Сын: Кокорев Федот Прокофиевич

Отец ребёнка: Кокорев Прокофий Максимов

Рождение ребёнка
1832

Сын: Кокорев Ермолай Прокофиевич

Отец ребёнка: Кокорев Прокофий Максимов

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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