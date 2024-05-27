Первушин Алексей Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1789
Дочь: (Первушина) Анисья Алексеева
Мать ребёнка: (Первушина) Евдокия Силина
Рождение ребёнка
1793
Сын: Первушин Иван Иван/ Иоан Алексеев
Мать ребёнка: (Первушина) Евдокия Силина
Рождение ребёнка
1795
Дочь: (Первушина) Марфа Алексеева
Мать ребёнка: (Первушина) Евдокия Силина
Смерть
Неизвестно