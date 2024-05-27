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Первушин Алексей Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Первушин Григорий Трифонов

Мать: (Первушина) Марфа Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Первушина) Евдокия Силина

Рождение ребёнка
1789

Дочь: (Первушина) Анисья Алексеева

Мать ребёнка: (Первушина) Евдокия Силина

Рождение ребёнка
1793

Сын: Первушин Иван Иван/ Иоан Алексеев

Мать ребёнка: (Первушина) Евдокия Силина

Рождение ребёнка
1795

Дочь: (Первушина) Марфа Алексеева

Мать ребёнка: (Первушина) Евдокия Силина

Смерть
Неизвестно

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