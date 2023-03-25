Федяков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федяков Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Сын: Федяков Николай Иванов

Мать ребёнка: не указана

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
деревня Поддубровка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федякова Татьяна Николаева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федякова Параскева Иванова

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
Поддубровка
Смерть
Неизвестно
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