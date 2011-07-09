Аксенов Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксенов Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1963

Дата смерти

09.07.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1995

Сын: Аксенов Николай Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
09.07.2011
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