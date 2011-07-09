Аксенов Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1963
Дата смерти09.07.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.01.1995
Сын: Аксенов Николай Сергеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
09.07.2011