Лукерья Ильина? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукерья Ильина?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1771 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Феона Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Лукич

Рождение ребёнка
1795

Сын: Яков Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Лукич

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Лукич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Лукич

Смерть
Неизвестно
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