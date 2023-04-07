Лукерья Ильина?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Феона Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Лукич
Рождение ребёнка
1795
Сын: Яков Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Лукич
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Лукич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Лукич
Смерть
Неизвестно