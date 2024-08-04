Меркулова (Малышева) Мария Алексеевна
Место рождения
Дата рождения13.04.1915
Дата смерти04.01.1994
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1915
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.12.1935
Сын: Малышев Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Меркулов Алексей Емельянович
Рождение ребёнка
07.11.1952
Сын: Меркулов Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Меркулов Алексей Емельянович
Смерть
04.01.1994