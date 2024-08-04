Меркулова (Малышева) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркулова (Малышева) Мария Алексеевна

Место рождения

Ольховец, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

13.04.1915

Дата смерти

04.01.1994

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1915

Отец: Малышев Алексей Павлович

Мать: Малышева (Австриевских) Агафья Михайловна

Ольховец, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меркулов Алексей Емельянович

Рождение ребёнка
14.12.1935

Сын: Малышев Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Меркулов Алексей Емельянович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.11.1952

Сын: Меркулов Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Меркулов Алексей Емельянович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
04.01.1994
Москва, город федерального значения Москва

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