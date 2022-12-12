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ГлавнаяЛюди- Софья Игнатьевна

- Софья Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1709 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1709 ст.

Отец: - Игнат -

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1721 ст.

Дочь: Гребенева Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Гребенев Яков Акимович

Королевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1721 ст.

Сын: Гребенев Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Гребенев Яков Акимович

Королевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1723 ст.

Дочь: Гребенева Матрона Яковлевна

Отец ребёнка: Гребенев Яков Акимович

Королевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1738 ст.

Дочь: Гребенева Агафья Яковлевна

Отец ребёнка: Гребенев Яков Акимович

Королевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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