- Софья Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1709 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1709 ст.
Отец: - Игнат -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1721 ст.
Дочь: Гребенева Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Гребенев Яков Акимович
Рождение ребёнка
Вычислено 1721 ст.
Сын: Гребенев Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Гребенев Яков Акимович
Рождение ребёнка
Вычислено 1723 ст.
Дочь: Гребенева Матрона Яковлевна
Отец ребёнка: Гребенев Яков Акимович
Рождение ребёнка
Вычислено 1738 ст.
Дочь: Гребенева Агафья Яковлевна
Отец ребёнка: Гребенев Яков Акимович
Смерть
Неизвестно