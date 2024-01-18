Малютина (Лебедева) Ирина Васильевна
Место рожденияд. Теляшево
Дата рождения04.04.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1885 ст.
д. Теляшево
Бракосочетание
07.02.1907 ст.
Рождение ребёнка
13.09.1908 ст.
Сын: Малютин Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Малютин Алексей Герасимович
Рождение ребёнка
27.04.1912 ст.
Дочь: Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Малютин Алексей Герасимович
Рождение ребёнка
02.06.1915 ст.
Отец ребёнка: Малютин Алексей Герасимович
Рождение ребёнка
07.12.1919
Сын: Малютин Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Малютин Алексей Герасимович
Смерть
Неизвестно