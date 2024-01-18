Малютина (Лебедева) Ирина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малютина (Лебедева) Ирина Васильевна

Место рождения

д. Теляшево

Дата рождения

04.04.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1885 ст.

Отец: Лебедев Василий Павлович

Мать: Лебедева Дарья Васильевна

д. Теляшево
Бракосочетание
07.02.1907 ст.

Муж: Малютин Алексей Герасимович

Рождение ребёнка
13.09.1908 ст.

Сын: Малютин Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Малютин Алексей Герасимович

Рождение ребёнка
27.04.1912 ст.

Дочь: Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Малютин Алексей Герасимович

Рождение ребёнка
02.06.1915 ст.

Сын: Малютин Борис Алексеевич

Отец ребёнка: Малютин Алексей Герасимович

Рождение ребёнка
07.12.1919

Сын: Малютин Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Малютин Алексей Герасимович

Смерть
Неизвестно
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