Калинина (Цветкова) Лидия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалинина (Цветкова) Лидия Алексеевна

Калинина (Цветкова) Лидия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1950

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Родина Юлия Александровна

Отец ребёнка: Калинин Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинин Матвей Александрович

Отец ребёнка: Калинин Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинин Александр Николаевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close