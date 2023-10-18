Калинина (Цветкова) Лидия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Родина Юлия Александровна
Отец ребёнка: Калинин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калинин Матвей Александрович
Отец ребёнка: Калинин Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно