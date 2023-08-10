Гусев Иоаким Миронов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусев Иоаким Миронов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1879 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.01.1897

Жена: Гусева Матрона Климентова

Бихтулина, Маринский округ, Томская губерния
он первый брак 20 лет она первый брак 17 лет #007470344 №402
Рождение ребёнка
05.03.1898

Дочь: Гусева Анастасия Иоакимова

Мать ребёнка: Гусева Матрона Климентова

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Место жительства
Неизвестно
Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Смерть
Неизвестно
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