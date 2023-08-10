Гусев Иоаким Миронов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1897
Бихтулина, Маринский округ, Томская губерния
он первый брак 20 лет она первый брак 17 лет #007470344 №402
Рождение ребёнка
05.03.1898
Дочь: Гусева Анастасия Иоакимова
Мать ребёнка: Гусева Матрона Климентова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно