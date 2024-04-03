Наум Петрович
Место рождения
Дата рождения1794 ст.
Дата смерти1852
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806 ст.
Сын: Яков Наумович
Мать ребёнка: Авдотья Варсунофьевна
Бракосочетание
До 1850
Жена: Авдотья Варсунофьевна
Смерть
1852
из ревизии 1858
Упоминание
22.04.1858 ст.
Ревизия 10, 1858 № до 35 № после 32 " " глава семьи Наум Петрович главы семьи 1 сын Яков Наумович 1 сына 1 жена Марфа Егоровна 1 сына 1 дочь Татьяна Яковлевна 1 сына 2 дочь Аграфена Яковлевна ГАТО ф... Показать все