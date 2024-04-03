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Наум Петрович

Место рождения

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1794 ст.

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1783 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1806 ст.

Сын: Яков Наумович

Мать ребёнка: Авдотья Варсунофьевна

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
До 1850

Жена: Авдотья Варсунофьевна

Смерть
1852
Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
из ревизии 1858
Упоминание
22.04.1858 ст.
Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Ревизия 10, 1858 № до 35 № после 32 " " глава семьи Наум Петрович главы семьи 1 сын Яков Наумович 1 сына 1 жена Марфа Егоровна 1 сына 1 дочь Татьяна Яковлевна 1 сына 2 дочь Аграфена Яковлевна ГАТО ф... Показать все

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