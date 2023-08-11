Трифонов Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифонов Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Пол

Мужской

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Трифонов Иван Яковлевич

Мать: Трифонова Анисия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горячева Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трифонова Нина Васильевна

Мать ребёнка: Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трифонова Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Раиса Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Раиса Ивановна

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