Трифонов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горячева Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трифонова Нина Васильевна
Мать ребёнка: Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трифонова Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Раиса Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Раиса Ивановна