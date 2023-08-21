Попов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.06.1983
Дочь: Третьякова Светлана Александровна
Мать ребёнка: Попова Галина Павловна
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Галина Павловна
Смерть
Неизвестно