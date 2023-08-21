Попов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.06.1983

Дочь: Третьякова Светлана Александровна

Мать ребёнка: Попова Галина Павловна

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Галина Павловна

Смерть
Неизвестно
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