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Носков Алексей Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

TS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Василий Тимофеев

Мать: Ксения Семенова

Рождение ребёнка
16.04.1887

Сын: Семен Алексеев

Мать ребёнка: Екатерина Семенова

Рождение ребёнка
12.02.1890

Дочь: Евдокия Алексеева

Мать ребёнка: Екатерина Семенова

Рождение ребёнка
27.04.1893

Сын: Николай Алексеев

Мать ребёнка: Екатерина Семенова

Рождение ребёнка
17.05.1914

Дочь: Носкова Клавдия Алексеева

Мать ребёнка: Носкова Надежда Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Носкова Надежда Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Семенова

Смерть
Неизвестно
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