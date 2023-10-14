Носков Алексей Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Василий Тимофеев
Мать: Ксения Семенова
Рождение ребёнка
16.04.1887
Сын: Семен Алексеев
Мать ребёнка: Екатерина Семенова
Рождение ребёнка
12.02.1890
Дочь: Евдокия Алексеева
Мать ребёнка: Екатерина Семенова
Рождение ребёнка
27.04.1893
Сын: Николай Алексеев
Мать ребёнка: Екатерина Семенова
Рождение ребёнка
17.05.1914
Дочь: Носкова Клавдия Алексеева
Мать ребёнка: Носкова Надежда Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Семенова
Смерть
Неизвестно