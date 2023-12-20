Биденко Татьяна (Таня) Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Биденко Татьяна (Таня) Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1955

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1955

Отец: Биденко Григорий Иванович

Мать: Биденко Лидия Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беденко Валерий Хакович

Рождение ребёнка
24.01.1976

Дочь: Беденко Оксана Валериевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
25.02.1986

Сын: Беденко Григорий Валерьевич

Отец ребёнка: Беденко Валерий Хакович

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