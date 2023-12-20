Биденко Татьяна (Таня) Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1955
Отец: Биденко Григорий Иванович
Мать: Биденко Лидия Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.01.1976
Дочь: Беденко Оксана Валериевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
25.02.1986
Сын: Беденко Григорий Валерьевич
Отец ребёнка: Беденко Валерий Хакович