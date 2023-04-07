Семенов Спиридон Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Рождение ребёнка
1878
Сын: Семенов Сергей Спиридонович
Мать ребёнка: Семенова Варвара Сидоровна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Семенов Иван Спиридонович
Мать ребёнка: Семенова Варвара Сидоровна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Семенов Василий Спиридонович
Мать ребёнка: Семенова Варвара Сидоровна
Рождение ребёнка
1891
Сын: Семенов Дмитрий Спиридонович
Мать ребёнка: Семенова Варвара Сидоровна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Семенов Михаил Спиридонович
Мать ребёнка: Семенова Варвара Сидоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно