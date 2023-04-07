Семенов Спиридон Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенов Спиридон Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Семенов Тимофей Семенович

Мать: Семенова Матрена Григорьевна

Рождение ребёнка
1878

Сын: Семенов Сергей Спиридонович

Мать ребёнка: Семенова Варвара Сидоровна

Рождение ребёнка
1882

Сын: Семенов Иван Спиридонович

Мать ребёнка: Семенова Варвара Сидоровна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Семенов Василий Спиридонович

Мать ребёнка: Семенова Варвара Сидоровна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Семенов Дмитрий Спиридонович

Мать ребёнка: Семенова Варвара Сидоровна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Семенов Михаил Спиридонович

Мать ребёнка: Семенова Варвара Сидоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Варвара Сидоровна

Смерть
Неизвестно
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