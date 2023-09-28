Сергеев Виктор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеев Виктор Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2007

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сергеев Алексей Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нина

Висимо-Уткинск, Свердловская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нина

Смерть
2007
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