Сергеев Виктор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2007
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сергеев Алексей Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1959
Висимо-Уткинск, Свердловская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нина
Смерть
2007