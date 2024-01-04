Марина Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.10.1896 ст.
Сын: Яков Петрович
Отец ребёнка: Трубкин Петр Павлович
деревня Жеремесло Мещовский уезд Калужская губерния
Бракосочетание
14.05.1901 ст.
Муж: Федор Андреев
деревня Жеремесло Мещовский уезд Калужская губерния
Вторым Браком , вдова
Рождение ребёнка
27.06.1902 ст.
Отец ребёнка: Федор Андреев
деревня Жеремесло Мещовский уезд Калужская губерния
Рождение ребёнка
15.04.1906 ст.
Сын: Воронов Георгий Федорович
Отец ребёнка: Федор Андреев
деревня Жеремесло Мещовский уезд Калужская губерния
Восприемники при крещении: Воронова Елена Васильевна
Смерть
Неизвестно