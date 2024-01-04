Марина Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марина Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.1896 ст.

Сын: Яков Петрович

Отец ребёнка: Трубкин Петр Павлович

деревня Жеремесло Мещовский уезд Калужская губерния
Бракосочетание
14.05.1901 ст.

Муж: Федор Андреев

деревня Жеремесло Мещовский уезд Калужская губерния
Вторым Браком , вдова
Рождение ребёнка
27.06.1902 ст.

Сын: Воронов Иван Федорович

Отец ребёнка: Федор Андреев

деревня Жеремесло Мещовский уезд Калужская губерния
Рождение ребёнка
15.04.1906 ст.

Сын: Воронов Георгий Федорович

Отец ребёнка: Федор Андреев

деревня Жеремесло Мещовский уезд Калужская губерния
Восприемники при крещении: Воронова Елена Васильевна
Смерть
Неизвестно
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