Восторгова Лидия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Восторгова) Нина Васильева
Отец ребёнка: Восторгов Василий Михайлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Восторгов Василий Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.03.1895
Сын: Восторгов Леонид Васильев
Отец ребёнка: Восторгов Василий Михайлов
Рождение ребёнка
01.07.1898
Сын: Восторгов Сергей Васильев
Отец ребёнка: Восторгов Василий Михайлов
Рождение ребёнка
30.08.1911
Отец ребёнка: Восторгов Василий Михайлов
Смерть
Неизвестно