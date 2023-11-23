Восторгова Лидия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Восторгова Лидия Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Восторгова) Нина Васильева

Отец ребёнка: Восторгов Василий Михайлов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Восторгов Петр Васильев

Отец ребёнка: Восторгов Василий Михайлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Восторгов Василий Михайлов

Рождение ребёнка
11.03.1895

Сын: Восторгов Леонид Васильев

Отец ребёнка: Восторгов Василий Михайлов

Рождение ребёнка
01.07.1898

Сын: Восторгов Сергей Васильев

Отец ребёнка: Восторгов Василий Михайлов

Рождение ребёнка
30.08.1911

Сын: Восторгов Борис Васильев

Отец ребёнка: Восторгов Василий Михайлов

Смерть
Неизвестно

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