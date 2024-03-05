Перфилов Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перфилов Сергей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1890 и 1892 г.р.

Мать

Между 1888 и 1890 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Перфилов Александр Иванович

Мать: Перфилова Аграфена (Агриппина) Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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