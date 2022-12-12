Емельянова Анна Астафьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Астафий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Недобежкина Марья Самуиловна
Отец ребёнка: Емельянов Самойла Аверьянович
Рождение ребёнка
03.04.1865
Дочь: Мария Самойловна
Отец ребёнка: Емельянов Самойла Аверьянович
Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно