Емельянова Анна Астафьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянова Анна Астафьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Астафий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Недобежкина Марья Самуиловна

Отец ребёнка: Емельянов Самойла Аверьянович

Рождение ребёнка
03.04.1865

Дочь: Мария Самойловна

Отец ребёнка: Емельянов Самойла Аверьянович

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Емельянов Самойла Аверьянович

Смерть
Неизвестно
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