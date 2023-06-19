Хренов Александр Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хренов Александр Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

СЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хренов Григорий Иванович

Мать: Хренова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
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