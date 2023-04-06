проверить родителей Самсонова (Заичкина) Екатерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
04.12.1901
Отец: Оретин Петр Алексеев
Мать: не указана
Бракосочетание
12.10.1922
Жених - Самсонов Николай Никитич, род.14.10.1902, Московской губ. Броницкого уезда Спасской волости д.Моруга. Холост, 1 браком Невеста - Заичкина Екатерина Петровна, род. 21.11.1901, Ярославская губ.,... Показать все
Смерть
Неизвестно