проверить родителей Самсонова (Заичкина) Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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проверить родителей Самсонова (Заичкина) Екатерина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1858 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1901

Отец: Оретин Петр Алексеев

Мать: не указана

Бракосочетание
12.10.1922

Муж: Самсонов Николай Никитич

Жених - Самсонов Николай Никитич, род.14.10.1902, Московской губ. Броницкого уезда Спасской волости д.Моруга. Холост, 1 браком Невеста - Заичкина Екатерина Петровна, род. 21.11.1901, Ярославская губ.,... Показать все
Смерть
Неизвестно
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