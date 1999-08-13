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Дейкин Валентин Александрович

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Место рождения

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область

Дата рождения

13.08.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1999

Отец: Гринько Александр Иванович

Мать: Белякова Елена Николаевна

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
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