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Дейкин Валентин Александрович
Дейкин Валентин Александрович
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Место рождения
Мурманск
, город Мурманск, Мурманская область
Дата рождения
13.08.1999
Пол
Мужской
Отец
Гринько Александр Иванович
1962 г.р.
Мать
Белякова (Дейкина) Елена Николаевна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1999
Отец:
Гринько Александр Иванович
Мать:
Белякова Елена Николаевна
Мурманск
, город Мурманск, Мурманская область
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