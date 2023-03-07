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Логинова Софья Кириллова

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Место рождения

дер. Дудыревская, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1739 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Дудыревская, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логинов Тимофей Петров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Чернушки большой, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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