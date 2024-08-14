Аксинья (Ксения) Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Федотов
Рождение ребёнка
1796 ст.
Сын: Иван Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Федотов
Рождение ребёнка
1807 ст.
Сын: Никита Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Федотов
Рождение ребёнка
1808 ст.
Дочь: Прасковья (Параскева) Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Федотов
Смерть
Неизвестно