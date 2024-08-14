Аксинья (Ксения) Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья (Ксения) Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1772 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Федотов

Рождение ребёнка
1796 ст.

Сын: Иван Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Федотов

Якунино, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1807 ст.

Сын: Никита Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Федотов

Якунино, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1808 ст.

Дочь: Прасковья (Параскева) Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Федотов

Якунино, Истра, Московская область
Смерть
Неизвестно

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