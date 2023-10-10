Шарапова Нина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарапова Нина Викторовна

Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

?.02.1960

Дата смерти

2001

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

Не указаны

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1960

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Скрыто настройками приватности
Смерть
2001
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Нина вышла замуж и родила девочку, но в 2001 г. всей семьей попали в автокатастрофу. В живых осталась только их дочь, которую удочерила и воспитывает Тамара.
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