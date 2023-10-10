Шарапова Нина Викторовна
Место рождения
Дата рождения?.02.1960
Дата смерти2001
ПолЖенский
Отец
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Мать
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1960
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Мать: скрыто настройками приватности
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Смерть
2001
Нина вышла замуж и родила девочку, но в 2001 г. всей семьей попали в автокатастрофу. В живых осталась только их дочь, которую удочерила и воспитывает Тамара.