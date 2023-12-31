(Шорохова) Варвара Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
09.11.1886
Лариха, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1891
Сын: Денисов Дмитрий Степанович
Отец ребёнка: Денисов Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
1901
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Денисов Степан Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно