(Шорохова) Варвара Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шорохова) Варвара Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1859 г.р.

Дети

1891 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1886

Муж: не указан

Лариха, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Денисов Дмитрий Степанович

Отец ребёнка: Денисов Степан Алексеевич

Рождение ребёнка
1901

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Денисов Степан Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисов Степан Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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