Мухаметхарис
Место рождения
Дата рождения03.07.1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1894 ст.
Отец: Мухаметазиз Мухаметшарифов
Мать: Фахриниса
№ 317 Метрическая книга Уфимской губернiи Белебеевского уъезда деревни Нижне-Заитовой къ 2й мечети на 1894 г. Изъ Оренбургскаго Мухаммеданскаго Духовнаго Собранiя. Запись о рождении за №6 от 03.07.189... Показать все
Смерть
Неизвестно