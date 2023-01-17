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Мухаметхарис

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Место рождения

Нижнезаитово, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

03.07.1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1894 ст.

Отец: Мухаметазиз Мухаметшарифов

Мать: Фахриниса

Нижнезаитово, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
№ 317 Метрическая книга Уфимской губернiи Белебеевского уъезда деревни Нижне-Заитовой къ 2й мечети на 1894 г. Изъ Оренбургскаго Мухаммеданскаго Духовнаго Собранiя. Запись о рождении за №6 от 03.07.189... Показать все
Смерть
Неизвестно
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