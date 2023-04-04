Зеленская (Волкова) Лидия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленская (Волкова) Лидия Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Волков Андрей Парфильевич

Мать: Волкова Зинаида Васильевна

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