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Зеленская (Волкова) Лидия Андреевна
Зеленская (Волкова) Лидия Андреевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1928
Пол
Женский
Отец
Волков Андрей Парфильевич
1889 г.р.
Мать
Волкова (Саламатина) Зинаида Васильевна
1901 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец:
Волков Андрей Парфильевич
Мать:
Волкова Зинаида Васильевна
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